Picchia la mamma dopo una lite, arrestato 38enne a Torre del Greco

Da tempo era costretta a subire le violenze del figlio, pronto a fare ricorso alle maniere forti anche per futili motivi. Ieri sera però ha trovato la forza di denunciarlo, facendolo arrestato. È accaduto a Torre del Greco, dove gli agenti del commissariato di polizia, durante un servizio di controllo del territorio, su segnalazione della centrale operativa sono intervenuti in via Ignazio Sorrentino per una lite familiare.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Picchia la moglie e tenta di soffocarla: arrestato marito violento a... IL FEMMINICIDIO Trento, uccide l'ex moglie con un'accetta e poi tenta il... BONDENO Ferrara, donna di 50 anni trovata morta in casa a Bondeno: ipotesi...

I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti da parte del figlio il quale, già in altre occasioni, l'aveva minacciata e aggredita fisicamente per motivi irrisori.

Gli agenti, dopo essere entrati nell'abitazione, hanno trovato e bloccato l'uomo, 38 anni di Torre Annunziata, arrestandolo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA