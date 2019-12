Su segnalazione della sala operativa, gli agenti del commissariato di Pozzuoli sono intervenuti in un'abitazione di via Marciana dove un uomo stava malmenando la madre che non voleva concedergli del denaro.



I poliziotti, dopo una violenta colluttazione, hanno bloccato l’uomo, un 31enne puteolano, che è stato arrestato per estorsione e lesioni e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA