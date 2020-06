Picchia la mamma e si barrica in casa con il papà: 39enne arrestato nel rione Battisti

Ha aggredito la madre e poi si è barricato a casa dove ha malmenato anche il padre: è successo a Napoli, nel Rione Cesare Battisti, dove gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della Questura partenopea hanno arrestato un 39enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Ad avvertire le forze dell'ordine è stata una segnalazione alla centrale operativa: gli agenti, una volta arrivati sul posto, sono stati fermati in strada da una donna che lamentava di essere stata picchiata dal figlio. Il 39enne nel frattempo si è barricato in casa con il padre. I poliziotti sono riusciti ad entrare nell'abitazione dove subito hanno arrestato il 39enne e chiesto l'immediato l'intervento del 118, che ha soccorso il padre dell'aggressore.

