Minaccia e picchia la moglie con calci e pugni per poi allontanarsi a piedi: arrestato

Ha minacciato e picchiato la moglie con calci e pugni per poi allontanarsi a piedi. Le vessazioni andavano avanti da mesi e la vittima, stufa di subire, ha chiamato il 112. I carabinieri - quelli della stazione di San Vitaliano e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna - hanno immediatamente individuato il marito violento in via Nazionale delle Puglie. Per l'uomo, un 34enne di Mariglianella già noto alle forze dell'ordine, sono immediatamente scattate le manette. Ora si trova nel carcere di Poggioreale e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.

Ultimo aggiornamento: 14:30

