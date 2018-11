Giovedì 8 Novembre 2018, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Portici, insieme a colleghi del reggimento Campania, hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne del luogo già noto alle forze dell'odine, che nella sua casa in via Gianturco aveva aggredito fisicamente la moglie 45enne procurandole lesioni guaribili in tre settimane. Nelle fasi concitate dell’intervento l'uomo ha opposto resistenza a un militare dell’Arma causandogli un trauma guaribile in 7 giorni. L’arrestato è in attesa di rito direttissimo.