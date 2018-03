Martedì 27 Marzo 2018, 10:18

Ha litigato con la moglie portando via i figli. Un 33enne di San Giovanni a Teduccio è stato arrestato dai carabinieri. La vicenda ha avuto inizio l'altro ieri quando l'uomo insieme al fratello 27enne (la cui posizione è ancora al vaglio degli inquirenti) ha aggredito la moglie 26enne (con la quale è in fase di separazione) procurandole contusioni guaribili in cinque giorni e sottraendole effetti personali. E poi ha portato via il figlio di un anno. Ieri pomeriggio era tornato è tornato per prelevare gli altri due figli, di 5 e 9 anni. Ma sul posto sono giunti i carabinieri. I bambini sono stati trovati dai militari a casa del padre e, su disposizione dell'autorità giudiziaria e sono stati affidati alla madre. A seguito di perquisizione personale il 33enne è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito, che gli è stato sequestrato. L'arrestato è in attesa di rito direttissimo.