Choc nel Napoletano: madre gli nega i soldi, lui la stende con un pugno, arrestato 34enne

La madre si rifiuta di dargli i soldi per acquistare la droga: lui la colpisce con un pugno alla tempia. Il fatto si è verificato a Torre Annunziata, dove i carabinieri hanno arrestato l'uomo, 34 anni. Stando alla ricostruzione fatta dai militari dell'Arma il giovane, come pare abitualmente facesse, aveva chiesto i soldi alla madre per acquistare lo stupefacente.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Picchia la madre e il padre invalido per avere soldi: arrestata a... LA VIOLENZA Minaccia e aggredisce i genitori per soldi: 30enne arrestato nel...

Al diniego dalla donna, il trentaquattrenne si è scagliato contro la mamma, 53 anni, sferrandole un pugno che l'ha raggiunta alla tempia. A questo punto la vittima si è vista costretta ad allertare il 112. Quando i carabinieri sono giunti sul posto la donna, in preda allo sconforto, ha raccontato la storia, parlando anche delle continue richieste di denaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA