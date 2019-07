Lunedì 1 Luglio 2019, 13:48

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato Gianmarco Fortes Rodrigues, di 24 anni, responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali aggravate.Ieri pomeriggio i poliziotti della Sezione Volanti sono intervenuti in via Vittorio Veneto dove hanno raggiunto un’anziana donna costretta ad abbandonare la propria abitazione dopo essere stata strattonata e minacciata dal nipote 24enne.Gli agenti hanno accertato che non era la prima volta che la vittima subiva le violenze verbali e fisiche da parte del Rodrigues, difatti lo stesso era già destinatario di ordine di allontanamento. Pertanto l’uomo, che in quel momento era in casa, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.