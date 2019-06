Picchia la moglie davanti ai figli: arrestato dopo due anni di inferno nel Napoletano

Sabato 29 Giugno 2019, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2019 13:27

Un 41enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile per maltrattamenti in famiglia: da due anni l'uomo vessava la moglie con umiliazioni quotidiane anche alla presenza dei due figli e aggressioni fisiche come schiaffi e pugni sulla testa.L’ultimo episodio ieri sera: spinto dalla gelosia, il 41enne ha colpito la donna con un pugno al volto, poi è uscito di casa per andare a prendere uno dei figli ma ha avvisato la moglie che sarebbe tornato per continuare a picchiarla.In quei minuti di tregua, la donna ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti dopo pochi minuti, accolti sull’uscio dell’abitazione dalla vittima che si teneva un impacco di ghiaccio sul volto.Il marito è tornato poco dopo con i peggiori intenti ma in casa ha trovato i militari che lo hanno arrestato e tradotto in carcere.