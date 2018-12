Sabato 22 Dicembre 2018, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2018 10:11

I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un commerciante 54enne di Sant’Antimo, incensurato, ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie 52enne e dei 4 figli, poco più che maggiorenni.Le indagini sono partire da un racconto che la donna aveva fatto ai militari, senza voler formalizzare denuncia, a proposito delle violenze subite da parte del marito in quasi 25 anni di matrimonio e anche in presenza dei figli piccoli. Successive attività investigative e soprattutto le dichiarazioni dei 4 ragazzi, a loro volta ascoltati, hanno confermato che l’uomo, spesso in stato di alterazione dovuto a eccessiva assunzione di alcolici, aveva con continuità aggredito la moglie, rendendone di fatto la vita impossibile.