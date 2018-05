Picchia moglie e anche i poliziotti intervenuti. Stalker in manette

Mercoledì 2 Maggio 2018, 20:12 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2018 20:12

Frattamaggiore. Ha dapprima pestato a sangue la moglie, spaccandole il naso davanti ai figli di tre anni e diciotto mesi. Poi quando sono arrivati gli agenti li ha minacciati ed aggrediti, ferendo un poliziotto. L’uomo M.S., 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato non senza difficoltà dagli agenti del commissariato di Frattamaggiore, diretto dal vice questore Rachele Caputo. Dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza è stato processato per direttissima presso il tribunale di Napoli Nord. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora a Frattamaggiore per lo stalker. La moglie che ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, è stata medicata e dimessa con una prognosi di quindici giorni, mentre l’agente ferito curato nello stesso nosocomio è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni.A far intervenire i poliziotti erano stati i vicini di casa della coppia, allarmati dal pianto disperato dei due bambini e dalla grida di dolore della donna, che dopo una violenta lite con il marito aveva subito un violento pestaggio. E quando gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento della coppia, l’uomo ha preso a minacciare di morte i poliziotti, promettendo di «fargli fare una brutta fine». Gli agenti dopo aver messo in sicurezza i due piccoli e la moglie, ridotta ad una maschera sanguinante per i pugni e calci ricevuti, hanno fatto scattare le manette per lo stalker, che prima di essere bloccato si è scagliato contro i poliziotti, ferendone uno.