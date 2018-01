CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 5 Gennaio 2018, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 09:44

TORRE DEL GRECO. Aggressione choc in pieno giorno nel centro storico di Torre del Greco. Una donna di 77 anni, che coraggiosamente cercava di difendere una ragazza dalla violenza del suo fidanzato, è stata brutalmente picchiata dal giovane ed è finita in ospedale con trauma cranico. Viva per miracolo. Colpita con due pugni e scaraventata a terra, l'anziana ha battuto la testa e la schiena sul marciapiede, restando in una pozza di sangue fino all'arrivo di ambulanza e polizia, mentre il ragazzo e la sua compagna sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Ora gli agenti del commissariato di via Marconi, alla guida del primo dirigente Davide Della Cioppa, sono sulle tracce della coppia.È accaduto il 31 dicembre alle 17.20 nella traversa che da largo Cesare Battisti porta a via Santa Maria del Principio dove sorge l'omonima parrocchia - rione noto come di Sant'Anna - dove Elena Barone Schioppa, vedova 77enne e assistente sociale, si trovava per andare a sentire la messa domenicale delle 17.30. Poca gente in strada,quando la donna ha assistito ad una scena che non è riuscita ad ignorare: «Un ragazzo poco più che ventenne - racconta - stava riempiendo di botte una giovane donna, forse minorenne». Lei, assistente sociale che ha lavorato per anni in vari consultori regionali fino ad arrivare al Sert del Bottazzi di Torre del Greco dove ha prestato servizio fino a dodici anni fa, non si è voltata dall'altra parte. «Speravo di poter comunicare verbalmente con un giovane difficile, come ho fatto per mestiere per molti anni, ma ho rischiato di morire». E adesso non riesce a darsi pace, il terrore l'assale ad ogni ricordo.«Sono sconvolta, non dormo la notte - prosegue - perché mi perseguita l'immagine di quel giovane che mi aggredisce. Ho paura di uscire in strada e devo prendere tranquillanti». Sul volto sono ancora ben visibili i segni della violenza. È provata, la donna, mentre apre le porte della sua casa in via del Corallo per raccontarci l'accaduto, tra una visita e un'altra nei vari ospedali perché affetta da diverse patologie. La sera dell'aggressione è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Maresca dove le sono state diagnosticate contusioni e un «ecchimosi all'emivolto sinistro», con prognosi di 5 giorni. La donna è diabetica e assume la cardioaspirina, per cui al Maresca volevano trattenerla, ma lei ha rifiutato. Inoltre, è affetta da glaucoma ed è stata operata agli occhi per distacco di retina e a seguito dell'aggressione è stata visitata anche nel reparto oculistico del San Leonardo di Castellammare.