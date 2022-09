Picchiata dal marito, perde i sensi e si risveglia nella vasca da bagno

Aggredita dal marito, perde i sensi e si risveglia nella vasca da bagno. Il compagno l'ha immersa nell'acqua per rianimarla, dopo averla colpita alla testa. L’ennesima discussione per futili motivi in una abitazione di Portici, ma questa volta il 43enne di origine ucraina, che aveva picchiato i figli e poi la compagna, è stato denunciato per maltrattamenti e allontanato da casa. A chiamare i carabinieri uno dei ragazzi, stanco delle continue vessazioni e della violenze subite. Disposto anche il divieto di avvicinamento.