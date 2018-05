Napoli, botte alla dottoressa testimonial della campagna anti-aggressioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Maggio 2018, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 09:42

Camici bianchi come bersagli. Ancora aggressioni contro medici e infermieri: due nuovi casi riaccendono drammaticamente i riflettori sul mondo degli operatori sanitari, da tempo ormai nel mirino dei violenti di turno che sfogano la propria rabbia contro chi lavora soprattutto in presìdi che rappresentano una vera e propria prima linea nella Sanità napoletana.Non a caso i raid di ieri si sono verificati a Giugliano e nel Rione Sanità. Cominciamo da primo episodio. Siamo all’interno dell’ospedale «San Giuliano» di Giugliano. Schiaffi, insulti e spintoni. È l’ennesimo episodio che si verifica nella struttura del popoloso comune dell’hinterland. Vittima dell’aggressione, una giovane dottoressa schiaffeggiata dai parenti di un paziente. L’episodio si è verificato sabato, ma se ne è avuta notizia soltanto ieri. Paradossale coincidenza: la giovane dottoressa aveva prestato il proprio volto per una campagna di comunicazione contro la violenza sugli operatori sanitari.Il medico non ha reagito alle accuse e alle pesanti provocazioni verbali e si è immediatamente ritirata nel retro delle sale mentre a difenderla sono accorsi colleghi e infermieri. Ad scatenare la ressa è stato un uomo, che insieme ad altri parenti, si rifiutava di lasciare il box nel quale era stata soccorsa e ricoverata una donna.