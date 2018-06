Picchiata e violentata davanti ai figli per anni: fa arrestare il marito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 1 Giugno 2018, 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una gelosia morbosa, la sua unica, folle ossessione era quella di evitare che la moglie lo tradisse con un altro uomo. Era arrivato al punto di vietare alla moglie di lavarsi pur di non correre il «rischio» del tradimento. Una sequela di violenze fisiche e psicologiche inenarrabili, che nel tempo hanno portato la donna allo stremo. La poveretta era tenuta sotto controllo tutto il giorno, anche quando il marito si dedicava al suo allevamento di suini e bovini, in una fattoria vicino casa. Ieri mattina a mettere fine all’incubo ci hanno pensato i carabinieri della stazione di Gragnano, diretti dal comandante Giovanni Russo, che lo hanno arrestato su ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta dei pm oplontini. L’indagine dei militari gragnanesi era partita il 27 aprile quando la donna si era presentata in lacrime in caserma dopo aver subito l’ennesimo pestaggio alla presenza dei tre figli piccoli. Così erano partiti gli accertamenti sul marito violento, indagine che nel giro di un mese ha portato all’arresto dell’allevatore 40enne di Casola, piccolo centro dei Lattari. Per lui le accuse sono di violenza sessuale, minacce e maltrattamenti in famiglia aggravati dal fatto che gli episodi si verificavano anche in presenza dei figli minorenni.