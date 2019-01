Mercoledì 30 Gennaio 2019, 16:56

Gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato Giuliano Fumo, di 44 anni, gia’ agli arresti domiciliari, perché responsabile dei reati di evasione, tentata estorsione, lesioni e maltrattamenti in famiglia.Stanotte in via Duomo i poliziotti hanno notato una donna che chiedeva aiuto. Poco prima era stata avvicinata dal figlio il quale le aveva chiesto la somma di 20 euro. Il suo rifiuto aveva tuttavia provocato la reazione violenta del 44enne che l’ha aggredita.Gli agenti hanno visto Fumo che era ancora in strada. Lo hanno inseguito fermandolo poco distante.L’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Poggioreale.