Non vuole aspettare il turno e picchia due dottoresse al S.Giovanni Bosco

Venerdì 13 Luglio 2018, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 09:20

Ancora violenza tra le mura ospedaliere, con l'ennesima aggressione contro i sanitari del pronto soccorso. L' episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte nell'ospedale San Giovanni Bosco dove due dottoresse sono state aggredite da un uomo che pretendeva di essere visitato senza rispettare il proprio turno.Nel raid violento, le vittime sono state ferite da pugni, calci e schiaffi ed hanno riportato danni per politraumi e contusioni in varie parti del corpo, con prognosi di 21 e 10 giorni. L' intervento della polizia ha bloccato l'aggressore ma la mancanza di triage al San Giovanni Bosco divienta spesso il motivo di azioni violente e malumori che si ripercuotono sul personale.Dopo questo episodio, il pronto soccorso medico è stato bloccato e sono stati inviati fax a tutte le centrali operative 118 per non dar inviare pazienti salvo casi critici.