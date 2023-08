Napoli: picchiò e accoltellò un ausiliario del traffico, latitante arrestato

Colpì con uno schiaffo e poi anche con una coltellata alla gamba, un ausiliario del traffico che gli aveva fatto una multa per violazione al codice della strada. Non solo, chiese anche una cospicua somma di denaro per ricomprare l'auto, visto che la sua, senza assicurazione, era stata sequestrata. Il tutto fatto con premeditazione visto che l'aggressione all'ausiliario l'aveva messa in atto il giorno dopo aver ricevuto la multa.

Per tutto questo, dopo una latitanza iniziata lo scorso 25 maggio, Sergio Sisano, lo scorso 8 agosto è stato arrestato. L'uomo, che già aveva a suo carico numerosi precedenti di polizia e penali, è stato rintracciato dalla polizia a Bacoli. È accusato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni aggravate con l'uso di arma bianca e tentata estorsione aggravata, tra l'altro.