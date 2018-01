Picco di ricoveri per l'influenza a Napoli: barellopoli al Loreto Mare

Lunedì 8 Gennaio 2018, 21:33 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 21:33

E’ boom di ricoveri al Loreto Mare, l’ospedale in via Vespucci che ha raggiunto, oggi, la quota di ben 24 barelle nel reparto di Medicina. Medici e infermieri, sono stati costretti a prestare assistenza nei corridoi affollati dalle lettighe di fortuna ed anche i ricoverati hanno dovuto rinunciare a una buona dose di privacy, arrangiandosi nelle sistemazioni fuori stanza con tutti i disagi del caso. Accanto alle barelle, al terzo piano, fanno bella mostra buste, borse e oggetti degli ammalati che non hanno posto per riporre i loro effetti personali, oltre a dover mangiare sul proprio letto nei corridoi ospedalieri ed effettuare terapie in corsia.Negli ultimi giorni, si è registrato un picco degli accessi al pronto soccorso ed anche delle necessità di ricovero che hanno messo in difficoltà l’ospedale di frontiera già oberato da un’affluenza seconda in cifre solo al Cardarelli. «Abbiamo utilizzato le barelle per necessità e per garantire l’assistenza a tutti gli ammalati - chiarisce Giuseppe Russo, direttore sanitario del Loreto Mare - l’aumento dei ricoveri è strettamente connesso al picco influenzale che incide con oltre il 30% degli ammalati in più nel reparto di Medicina ma già abbiamo attivato una procedura per non far degenerare la situazione, limitando tutti i ricoveri di elezione».Tra le soluzioni possibili per tamponare la barellopoli ma garantire al tempo stesso assistenza sanitaria a tutti coloro che si presentano all’ospedale in via Vespucci, l’idea della direzione è quella di riservare una quota di posti letto destinata alle patologie influenzali e respiratorie in questo periodo con un ambulatorio dedicato che possa coadiuvare le attività dei medici di base. «Questo progetto è in fase di valutazione ma se le cifre ce lo consentiranno e se emergerà la reale necessità di dedicare spazi ad hoc - continua Russo - siamo pronti a farlo».Nonostante l’impegno e le buone intenzioni, il nosocomio soffre di carenze strutturali e funzionali accumulate negli anni, che non sembrano facilmente risolvibili come il caso dell’ennesimo guasto dell’apparecchio radiologico che oggi pomeriggio ha registrato un’avaria ed ha smesso di funzionare. «Ho avviato già da tempo un percorso per sostituire definitivamente la vecchia radiologia, ormai sovrautilizzata e usurata» conclude Russo che sottolinea come « l’ospedale debba assorbire la diagnostica radiologica con un impianto troppo vecchio per funzionare con i ritmi dell’utenza registrata al Loreto, per questo allestiremo al primo piano il nuovo apparecchio radiologico che negli anni scorsi non era stato impiantato al terzo piano ed è rimasto inutilizzato, contiamo tempi brevi».