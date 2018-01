Picco influenzale è record di ricoveri: ospedali napoletani nel caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Gennaio 2018, 08:28 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 09:33

Un fine settimana di fuoco per i pronto soccorso e gli ospedali di Napoli: il Cardarelli, principale presidio campano, continua ad essere sotto pressione a causa dell'altissimo numero di accessi degli ultimi giorni attestati oltre la soglia dei 300. Il dato preoccupante riguarda il numero di barelle che ha superato ieri mattina la soglia di allarme fissata a quota 30. Per fronteggiare la situazione nelle prime ore del mattino si è tenuta una riunione straordinaria alla quale hanno partecipato, oltre al direttore generale Ciro Verdoliva, il direttore sanitario Franco Paradiso, il bed manager, il direttore del dipartimento Dea, il vertice del dipartimento del Pronto soccorso e dell'Osservazione breve, il responsabile della Medicina d'urgenza, il dirigente delle professioni sanitarie e i primari sia dell'area di emergenza che dell'area delle medicine, giunti personalmente nei reparti per coordinare quanto di loro competenza. Dopo una ricognizione dei posti letto disponibili entro le successive 6-8 ore, e dell'effettiva copertura dei turni da parte del personale (si registrano anche qui defezioni per malattia), si è proceduto a molte dimissioni e trasferimenti. «Tutto questo - dice il manager in una nota - ha consentito di liberare un importante numero di posti letto, che, alle ore 17 (di ieri ndr), pur non riducendo l'allerta delle prime ore di una complessa giornata, ha comunque consentito di alleggerire la pressione sul pronto soccorso e diminuire il numero di barelle».Ma la situazione resta critica e pesante: i pazienti ricoverati in Osservazione breve superano la media di 70 con almeno una quarantina di barelle. Altre 14 sono presenti in Medicina d'urgenza, alcune anche in Utic e Ortopedia. «Grazie ai provvedimenti messi in campo è stato anche possibile integrare gli operatori sanitari che, assenti proprio per l'influenza - sottolinea ancora Verdoliva - avrebbero reso impossibile coprire i turni con un numero adeguato di personale. Si evidenzia l'altissima percentuale di pazienti dimessi subito dal Pronto soccorso con valori che superano il 60 per cento degli accessi. Tali pazienti, da definire inappropriati e di competenza della medicina del territorio, generano l'affollamento ovvero il congestionamento». Un discorso, quello del manager, che non fa una piega ma che almeno per la Medicina d'urgenza, dove permangono un elevato numero di pazienti in barella, deve fare i conti con malati bisognosi di cure intensive che non possono essere trasferiti in reparti a minore intensità di cure.