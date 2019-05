Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:59

Piccoli ambasciatori contro il bullismo proclamati campioni d'Italia. Gli alunni dell'istituto comprensivo «Terzo Castaldi Rodari», di Boscoreale e diretto da Patrizia Verde, salgono sul podio più alto del XXI premio teatrale nazionale «Pulcinellamente», sbaragliando centinaia di avversari da tutta Italia. La docente Paola Gargiulo ha ideato e portato in scena «U suonne 'mbrugliate», una avvincente rappresentazione teatrale sull'attualissimo tema del bullismo. Trenta alunni dell'istituto si sono brillantemente cimentati in esaltanti coreografie, che portano la firma di Paola Gargiulo - collaborata da Paola Romano - sulle musiche dal vivo di Giandomenico Catapano. Dopo 10 giorni di sana e agguerrita competizione, tra le tantissime scuole d'Italia, gli alunni del «Terzo Castaldi Rodari» si sono aggiudicati il primo premio riservato alla categoria «scuole medie». La premiazione si è svolta alla presenza dello scrittore Maurizo De Giovanni che ha applaudito i vincitori, con enfasi, per aver affrontato un tema così delicato e più grande di loro, con un alto senso di responsabilità. Alla docente Gargiulo è stata consegnata l'ambitissima statuina del «Maccus», maschera delle Fabulae Atellane e progenitore di Pulcinella, realizzata in terracotta dal maestro Di Carlo.