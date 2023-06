Piccoli gesti, grandi crimini: il progetto contro il littering approda a Napoli

Piccoli gesti, grandi crimini è un progetto di Marevivo, finanziato da BAT Italia e in collaborazione con il Ministero della transizione ecologica che ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del littering, ovvero l'abbandono volontario e consapevole di piccoli rifiuti quali mozziconi di sigaretta, fazzoletti o tappi di plastica.

Una volta gettati in strada i rifiuti raggiungono il mare attraverso i tombini, passando per fogne e fiumi, rilasciando sostanze nocive dannose per gli organismi acquatici. Un “piccolo gesto” che diventa un grande danno ambientale.

Si stima infatti che quasi il 40% delle sigarette che vengono fumate fuori casa, siano gettate nell'ambiente.

Il progetto di sensibilizzazione è approdato a Napoli, a via Toledo, dove è presente un'installazione che rappresenta la finalità dell'iniziativa. Ricreando una scena del crimine con tanto di scientifica, l'opera presenta un mozzicone di sigaretta e un tappo di bottiglia di grandi dimensioni, utilizzati come armi del delitto contro alcuni organismi marini, vittime della scena.

Piccoli gesti, grandi crimini propone delle soluzioni al problema del littering come il monitoraggio satellitare, attuato già in alcune città di Italia con risultati notevoli. Il monitoraggio effettuato ha registrato una diminuzione dell’abbandono dei mozziconi dell’86% a Fermo, del 57% a Catania e del 16% a Bari, e una riduzione media del 53% come risultato complessivo di progetto.

Nel 2021 l'iniziativa è diventata internazionale, arrivando in Grecia, Croazia e Spagna, dopo l'esordio a Sorrento nel 2020. Il progetto ha consentito di risparmiare il 75% di rifiuti tossici nell'ambiente nel 2020 e di diminuire del 69% i mozziconi di sigaretta gettati in strada.