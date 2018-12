Napoli, pienone sul lungomare per le feste ma ovunque comandano gli abusivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 27 Dicembre 2018, 10:56

Chi ha avuto la fortuna di percorrere le vie turistiche della città di buon mattino può capire quant'è stata affascinante Napoli quando il giorno di Santo Stefano stava appena iniziando: sole a cancellare i brividi del vento, turisti estasiati lungo le strade, poi all'improvviso il mare davanti agli occhi, imprevedibilmente limpido e calmo.Chi invece s'è svegliato con calma e s'è lanciato nella giornata di Santo Stefano a metà mattinata, non può capire quelle meravigliose sensazioni. Perché già intorno alle 11 il centro Storico, via Toledo, il Lungomare, erano travolti di persone e di automobili: la sensazione della passeggiata a piedi era quella della ressa all'uscita dallo stadio, la rabbia di trovarsi nel traffico identica a quella della Tangenziale nell'ora di punta di un giorno feriale. Sparite le emozioni serene, solo caos e ressa, terreno fertile per gli abusivi.I CARTONIVia Toledo già dalle 10,30 era una lunga teoria di bancarelle di cartone piazzate a un metro l'una dall'altra, senza soluzione di continuità. La merce di sempre, cianfrusaglie, chincaglieria, cover, borse contraffatte, borse con nomi di fantasia che richiamano quelli di grandi marche, cappellini. Di tanto in tanto le bancarelle di cartone si smaterializzavano, come in quelle esibizioni dove i pezzi del domino cadono l'uno dopo l'altro: all'orizzonte s'era materializzata la divisa di un vigile, uno di quelli che nei giorni di festa (durante i quali lavora un agente su quattro) fa di tutto per tentare di dare un senso alla missione della polizia municipale. Ma la missione, di fronte all'esercito degli abusivi, è impossibile. Al passaggio degli agenti gli abusivi si smaterializzano, quando le divise si allontanano, i bancarellari tornano al loro posto. Certo, si potrebbe pensare di bloccarli, ma per ogni persona fermata scatta una lunga procedura burocratica che, in pratica, sottrae alla strada gli agenti: per cancellare il problema occorrerebbero blitz multiforze, con centinaia di uomini a disposizione, un'utopia in un giorno di festa.