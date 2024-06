Piero Pelù a Ponticelli: «Napoli fulcro imprescindibile dell’Italia e dell’umanità in genere»

«Noi siamo come una barriera corallina, tutti interconnessi, siamo parte di una enorme entità che è il genere umano». All’ambulatorio di Emergency di Ponticelli è arrivato Piero Pelù, che ha visitato i locali della ong fondata da Gino Strada, di cui sostiene le attività.

L’occasione è stato il ventunesimo compleanno del singolo “Il mio nome è mai più”, uscito il 17 giugno 1999, che ancora oggi è un vero e proprio inno contro tutte le guerre o meglio, come ha sottolineato l’artista, «è un inno pacifista, una canzone che è per la pace, perché la pace è l’unica vittoria». Dopo aver parlato con gli operatori e aver conosciuto la sede di Ponticelli, che nel 2023 ha accolto circa 2mila cittadini per un totale di 8mila prestazioni, Pelù ha cantato il brano all’interno dell’ambulatorio, sottolineando l’amore per Napoli e le periferie: «Siamo a Ponticelli, uno dei centri nevralgici della solidarietà e del volontariato, grande esempio per tutto il territorio italiano. Ed è un’emozione immensa sentire dalla viva voce di chi opera in questo spazio, come questa sia anche una grande operazione di ricucitura sociale. Qui viene gente che non sa nemmeno di avere diritto all’accesso alla sanità, sia italiani che stranieri. Quello alla sanità è un diritto che spetta a tutti gli individui, lo dice la nostra Costituzione: parla di individui». Per il cantante quella di Emergency a Ponticelli «è un’isola, un esempio meraviglioso di come sia possibile aiutare le persone ad essere coscienti dei loro diritti, qui c’è un effetto domino estremamente positivo che mi auguro prenda sempre più piede».

La visita

Nel suo inconfondibile look Piero Pelù ha visitato l'ambulatorio di Emergency all’interno del parco De Filippo. Una visita nata dalla rinnovata collaborazione con la ong che il rocker ha deciso di sostenere anche in occasione dell’uscita del suo nuovo album. Durante la mattinata l’artista ha potuto osservare da vicino l'operato della sede campana, oltre a conoscere staff e pazienti dell’ambulatorio. Come ha sottolineato lui stesso, il legame del cantante con l'associazione fondata da Gino Strada nel maggio 1994, è sempre stato molto forte. Fu proprio per questo che Pelù insieme a Ligabue e Jovanotti incise "Il mio nome è mai più" per raccogliere fondi a favore di Emergency e destinarli ai progetti umanitari in particolare in Afghanistan. Mentre su Napoli aggiunge: «questa città è un fulcro imprescindibile non solo dell’Italia ma dell’umanità in genere.

Non solo per la sua bellezza, ma perché è un laboratorio umano fantastico dove cammini per strada e incontri dei sorrisi meravigliosi nonostante le difficoltà».

I volontari

«Ringraziamo Piero Pelù - ha detto Tetyana Zolotarova, coordinatrice di Emergency a Ponticelli - per aver deciso di venire qui, dedicando il suo tempo ad ascoltare le voci dei pazienti che quotidianamente curiamo gratuitamente nell’ambulatorio, è molto importante continuare a tenere alta l'attenzione sulle periferie urbane». Nato nel 2015 per facilitare l'accesso al servizio sanitario nazionale di persone in difficoltà, l’ambulatorio grazie a un team di medici, infermieri, psicologi, mediatori culturali e volontari l’ambulatorio assicura gratuitamente servizi di medicina di base e specialistica, prestazioni infermieristiche, orientamento socio-sanitario ed educazione sanitaria a italiani e stranieri in difficoltà. Crescenzio Caiazza, infermiere di Emergency ha ricordato l’impegno della sede dell’organizzazione umanitaria su Napoli, che «partita nove anni fa, si occupa delle fragilità, che siano di migranti o di residenti del quartiere o qualsiasi individuo. Ad oggi - ha spiegato - abbiamo attiva la mediazione culturale, lo sportello infermieristico, quello di pediatria, psicologico; poi il progetto “Nessuno escluso”. Nel 2023 abbiamo avuto circa 1.800 persone che sono transitate per questo ambulatorio per un totale di quasi 8mila prestazioni diverse».