Piloni di ferro su ruote: fallisce «trucco», sequestrato cantiere edile

MELITO. Un'ampia area scoperta dove erano in corso lavori edili abusivi è stata sequestrata dai vigili urbani di Melito, al confine con Scampia. Lungo la striscia del terreno, esteso oltre cinquemila metri quadri e diviso in due lotti, era stato costruito un muro in pietra, alto alcuni metri, mentre all'interno durante il sopralluogo sarebbero stati rinvenuti numerosi pozzetti adoperati per la costruzione di un condotto fognario, per evitare...

