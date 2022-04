Pimonte, pericolosa fuga di gas: chiusa la strada per Agerola in entrambi i sensi

Fuga di gas lungo l'ex strada statale per Agerola: chiuso il transito in entrambi i sensi di marcia. Nel primo pomeriggio di oggi, in località Resicco a Pimonte, è stata segnalata una pericolosa fuga di gas.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale pimontese, che hanno chiuso la strada in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Messa in sicurezza l'area, sono in corso le attività di ripristino della perdita. Nel frattempo, la strada resterà chiusa. Problemi anche per il trasporto pubblico, con i pendolari a bordo degli autobus di linea bloccati in entrambi i sensi di marcia.