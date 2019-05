Furto di offerte in chiesa, birre e un bancomat: nuovo arresto a Pimonte

Nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per Vincenzo Paduano, 25enne di Pimonte, accusato di essere il ladro seriale che aveva messo a soqquadro una decina di abitazioni in pochi giorni, con piccoli e grandi furti in negozi e chiesa, tutti tra Pimonte e Agerola.



Già in carcere da quasi due mesi, Paduano è stato raggiunto dal nuovo ordine di arresto, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, a chiusura di indagini condotte dai carabinieri della stazione di Pimonte e della compagnia di Castellammare di Stabia.



I tre colpi contestati sono avvenuti tra il 3 e l'8 marzo scorsi. Una donna aveva denunciato il furto del bancomat avvenuto in casa, ma in poche ore si era vista svuotare il conto. Paduano è stato riconosciuto anche dai frame della telecamera della banca pimontese. E poi nella chiesa di San Michele, di notte, sarebbe riuscito a rubare 200 euro in monete delle offerte e due birre lasciate in sacrestia dopo una festa. La stessa notte, però, non riuscì a scassinare la sede di un'associazione cattolica.



L'esasperazione dei cittadini di Pimonte portò il parroco a chiedere ai fedeli, durante l'omelia, di non vendicarsi in caso di furti, ma di attendere giustizia. In molti si erano armati ed effettuavano vere e proprie ronde contro i ladri.

Martedì 28 Maggio 2019

