Venerdì 25 Maggio 2018, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 08:58

Mentre le backing band completano gli arrangiamenti necessari al concertone del 7 giugno al San Paolo e i biglietti per l'omaggio al Lazzaro Felice vanno a ruba nelle prevendite autorizzate (ormai esauriti gli accessi all'area «gold»), arrivano notizie tecniche per chi vivrà l'evento «Pino è», trasmesso in diretta su Raiuno e praticamente da tutti i grandi network radiofonici nazionali, ma anche per i cittadini che quel giorno sceglieranno, o dovranno scegliere per motivi di lavoro ed economici, di fare altro.Già da ieri, infatti, per poter permettere l'allestimento del megashow, che prevede il carico e lo scarico di imponenti attrezzature tecniche, e sino al 10 giugno, il Comune ha istituito in via Tansillo e via Galeota, attorno allo stadio, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta, eccetto appunto per i veicoli a servizio dell'organizzazione dell'evento per consentire le operazioni di carico e scarico delle merci. Intanto, a proposito di spostamenti, Trenitalia fa sapere che per il 7 giugno è stata decisa una tariffa scontata del 30% per chi verrà a Napoli per il concertone e poi dovrà tornare a casa. Lunghissimo l'elenco delle star che saliranno sul palco: con quel che resta dello storico supergruppo del Nero a Metà (Tullio De Piscopo, Tony Esposito e James Senese), ma anche con altri suoi fedelissimi (Rosario Jermano, Gigi De Rienzo, Agostino Marangolo, Ernesto Vitolo, Fabio Massimo Colasanti, Elisabetta Serio), oltre che con l'ensemble diretto da Luca Scarpa, sul palco, ci saranno, tra gli altri, la Amoroso, Antonacci, Avitabile, Baglioni, Elisa, Emma, De Gregori, Giorgia, la Grandi, J-Ax, Jovanotti, la Mannoia, la Nannini, Ramazzotti, Renga, Ron, i Tiromancino. E, ancora: la Berté, Clementino, la De Sio, Gragnaniello, la Nccp, Raiz, Ranieri, Canzian, la Turci, Vanoni, Venditti, Il Volo.