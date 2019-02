Domenica 24 Febbraio 2019, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2019 10:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Villaricca. Ancora danni per il maltempo in provincia di Napoli. Un enorme pino si è abbattuto sulle giostrine di via Napoli durante la notte. L’albero ha completamente distrutto i giochi che si trovavano all’interno di un recinto. Sul posto sono giunti i vigili urbani che hanno immediatamente recintato la zona e messo in sicurezza l’area. Per fortuna essendo notte, non c’era nessuno. Insomma una tragedia sfiorata. Se solo fosse capitato ieri pomeriggio o questa mattina le conseguenze sarebbero state, probabilmente, devastanti. Sul posto sono poi giunti i residenti della zona molti dei quali assidui frequentatori del parco. Increduli hanno fatto foto al pino ritenendosi fortunati di non essersi trovati lì durante il crollo.