Sabato 9 Giugno 2018, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 10:57

TORRE DEL GRECO - Un distacco di intonaci dal ponte che serve la Circumvesuviana, la muratura che crolla sulla carreggiata mentre decine di pedoni, auto e scooter attraversano il tunnel. Tragedia sfiorata questa mattina nel quartiere Leopardi, periferia abbandonata di Torre del Greco a due passi dal santuario della Madonna del Buon Consiglio, per il cedimento di una parte del frontone del sottopasso della Circumvesuviana. Dal ponte - che ha un'altezza massima di 2,70 metri e che conduce ai paesi vesuviani e boschesi - intorno alle 10 si sono improvvisamente distaccate alcune porzioni di intonaco. In quel momento l'arteria era utilizzata da automobilisti e da pedoni diretti verso il vesuviano.Un giovane si è trovato nelle prossimità della stazione Leopardi nel momento del cedimento e ha immediatamente fotografato il dissesto, segnalando il pericolo alle autorità. "Stavo andando a prendere il treno, per poco non sono stato colpito dalla pioggia di calcinacci - la testimonianza del 30enne - Da anni noi residenti di contrada Leopardi chiediamo manutenzione per il tunnel della Circumvesuviana e accorgimenti per la viabilità del sottopasso che non è affatto sicuro per i pedoni come me". Evidenti per terra i detriti piovuti giù dal frontone del ponte che è stressato dal passaggio dei treni ma anche da quello di camion e bus.