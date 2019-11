Piove in classe, protestano gli studenti dell'Ipia Niglio di Frattamaggiore

Piove sul …bagnato: dopo le infiltrazioni denunciate degli studenti della sede distaccata dell’Ipia Niglio di Grumo Nevano, questa mattina anche i loro compagni del plesso centrale di via Napoli a Frattamaggiore, hanno attuato un sit in per segnalare le precarie condizioni del plesso. Con cartelloni e slogan. Non sono entrati in classe. Il soffitto gocciola, un’aula è stata chiusa precauzionalmente perché ci vuole l’ombrello. Le pareti sono quasi tutte umide. Una situazione insostenibile.



I rappresentanti di istituto spiegano che il dirigente scolastico Raffaele D’Alterio da anni segnala questi disagi, e negli ultimi tempi a cadenza quindicinale, viste che le condizioni metereologiche di questi mesi sono inclementi. Il plesso ospita 500 studenti circa divisi in 25 classi, e diversi laboratori dove imparano meccanica, elettronica, moda. Solo un mese fa l’inaugurazione di quelli per la moda con la Città Metropolitana. Destinataria peraltro delle proteste degli studenti. Gli studenti hanno prima manifestato all’esterno della scuola e poi sono entrati in classe, concertando una serie di rivendicazioni da presentare ai loro interlocutori.



Sul posto si è portato anche il sindaco Marco Del Prete, che ha incontrato gli studenti, e d’accordo con il dirigente scolastico, anche per evitare che la protesta potesse continuare a tempo indeterminato, hanno condiviso la proposta di un’assemblea di tutti gli studenti della sede centrale per sabato mattina. Alla quale dirigente scolastico e sindaco, si sono fatti carico di invitare anche la Città Metropolitana. Una situazione analoga a quella della sede di Grumo, dove dopo la protesta sono arrivate rassicurazioni da parte della società che gestisce la manutenzione dei plessi scolastici per la Città Metropolitana, che appena le condizioni metereologiche concederanno una tregua, si provvederà agli interventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA