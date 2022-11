Piove nell'istituto Vittorio Veneto a Scampia: «Finché il tetto non crolla non chiude la scuola»

Molte sono le segnalazioni in questi giorni di maltempo di edifici scolastici messi a dura prova dalle scroscianti piogge. A Scampia, nell’istituto alberghiero Vittorio Veneto, ci sarebbe il pericolo del crollo della soffittatura a causa delle infiltrazioni.

È un gruppo di mamme, che si è rivolto al consigliere regionale di Europa verde, Francesco Emilio Borrelli, a lanciare l’allarme: «Siamo delle mamme disperate e molto preoccupate per i nostri figli. Piove nella scuola, dal tetto, dove c'è il pilastro principale, e l’unico intervento eseguito è stato mettere un secchio, mentre la didattica continua come se nulla fosse. Con le piogge che ci attendono cosa potrà accadere? La preside ci ha detto che finché il tetto non crolla, lei non chiuderà la scuola».

«Abbiamo inviato una nota alla direzione scolastica per capire quale sia la gravità della situazione e se si ha intenzione di richiedere degli interventi di messa alla sicurezza e di manutenzione. Vogliamo avere certezze che studenti, docenti ed il personale didattico non rischino la propria incolumità» ha commentato Borrelli. «Servono un nuovo piano e nuovi fondi per rimettere in sesto le strutture scolastiche del nostro territorio che non vivono certo un buon momento».