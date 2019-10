Piove nelle case degli ex terremotati a Pianura: «Il soffitto si sbriciola ad ogni pioggia»

Lunedì 7 Ottobre 2019, 12:01

3.000 morti, 280.000 sfollati e più di 8.000 feriti. Questo il bilancio del terremoto che il 23 novembre del 1980 mise la Campania e Napoli in ginocchio. Numeri impressionati che raccontano di una emergenza che forse, non è ancora finita. Le case consegnate agli ex terremotati nel 2009, in via Alfredo Capelli a Pianura, non sono durate a lungo. Con il passare degli anni, la pioggia ha sradicato parte delle guaine impermeabilizzanti lasciando passare l’acqua che, poco alla volta, si è infiltrata nelle mura delle abitazioni. In questo modo la muffa ha iniziato ad espandersi, staccando l’intonaco delle pareti che gli stessi residenti, hanno provveduto a riverniciare. Ma adesso la situazione è insostenibile. Ci sono famiglie che hanno deciso di “ripararsi” nell’unica stanza risparmiata dalla pioggia o altre che di mese in mese ristrutturano a proprie spese, senza riuscire a risolvere il problema.«Non si può continuare così – lamenta Bianca – perché non abbiamo la possibilità di fare fronte a queste spese. Abbiamo chiesto l’aiuto della Napoli Servizi ma ci è stato sempre risposto che il denaro a disposizione non gli consente di intervenire. Intanto però, ad ogni pioggia rischiamo grosso. Il soffitto cade a pezzi e la situazione non migliora quando si scende ai piani inferiori».Anche nelle cantine e nei parcheggi sottostanti, le infiltrazioni hanno creato danni considerevoli. La muratura alla base dei portoni d’ingresso tende a sbriciolarsi ad ogni acquazzone. Il fetore di umido risale dalla tromba delle scale ed anche le botole di accesso al terrazzo, risultano compromesse.«Questo è un problema serio – commenta il giornalista Antonio Di Maio – e che riguarda diversi palazzi. Le scale che conducono ai terrazzi sono state rivestite più volte perché l’acqua tende a renderle umide ed arrugginite. Anche i lucernari sono stati smontati e sostituiti con murature impermeabilizzate, ma i residenti chiedono l’intervento delle istituzioni. L’emergenza va risolta definitivamente e non si può pensare di abbandonarli. A queste persone è stato dato un alloggio dopo 29 anni dal terremoto e non è giusto lasciarli in queste condizioni».