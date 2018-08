Piovono calcinacci da Palazzo San Giacomo, recintata la zona

Venerdì 10 Agosto 2018, 14:38

NAPOLI - Piovono calcinacci da Palazzo San Giacomo. Questa mattina alcuni detriti sono caduti da due balconi, del secondo e terzo piano del palazzo che ospita la sede del Comune di Napoli. Pochi i passanti al momento della caduta dei massetti. Molti sono oramai in ferie e gli uffici nella zona per metà sono già chiusi.Sul posto è intervenuta intorno alle 14 una squadra del pronto intervento, che sta provvedendo a mettere in sicurezza la zona, già recintata qualche ora fa. Il Palazzo del Municipio non è nuovo a crolli e guasti, ma tra qualche mese dovrebbero partire le prime gare per il restyling dell’intero stabile, come previsto dai fondi messi a disposizione dal Govenro nel Patto per Napoli.