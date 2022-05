Pip Marano, la Procura di Napoli ricorre in appello contro l'assoluzione dei Cesaro

Area Pip Marano, la Procura di Napoli ricorre in appello contro la sentenza emessa mesi fa dal tribunale Napoli nord, che assolse i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro dall'accusa di concorso esterno con il clan Polverino. Il processo andò in archivio con la condanna di altri imputati, alcuni anche per concorso esterno, e la condanna di Aniello Cesaro per il solo reato di falso ideologico aggravato dalla finalità mafiosa.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Processo Pip Marano, i Cesaro assolti dal concorso esterno; Aniello... L'INCHIESTA Politica e camorra, secondo rinvio a giudizio per l'ex sindaco di... L'INDUSTRIA Pip Marano, Sos alla Regione: «Tre milioni per mettere in...

L'indagine fu coordinata dal pm Maria Di Mauro. I due imprenditori di Sant'Antimo - a capo dell'azienda che a Marano realizzò i capannoni e le infrastrutture dell'area Pip - sono attualmente imputati in altri procedimenti giudiziari.