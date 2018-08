Napoli, pirata dei rifiuti colto in flagrante dai militari e dalla Polizia Locale

Domenica 5 Agosto 2018, 11:08

Colto in flagrante e denunciato a piede libero un 35enne di Casalnuovo di Napoli, mentre cercava di svernare in strada una gran quantità di rifiuti di risultanze edili e rifiuti speciali come condizionatori e frigoriferi.L’uomo - a bordo di un Apecar sprovvisto di titolo assicurativo - è stato intercettato a Ponticelli dagli uomini del nucleo tutela ambientale della polizia locale che unitamente ai militari dell’esercito Italiano, stavano svolgendo le attività di controllo e contrasto ai reati di abbandono dei rifiuti per la “Terra dei Fuochi”.Nel corso delle attività - coordinate dal vice prefetto Gerlando Iorio - gli agenti hanno anche avuto modo di riscontrare la mancanza di documenti utili alla tracciabilità dei rifiuti. Proprio per questo motivo il veicolo e gli stessi materiali di scarto sono stati posti sotto sequestro giudiziario e l’uomo deferito in stato di libertà.