GIUGLIANO - Auto si capovolge dopo essere tamponata da un pirata della strada, due feriti. È quanto successo in via Lago Patria dove una Matiz è stata tamponata da una Clio nera con a bordo una persona pare in stato di ebbrezza che sopraggiungeva ad alta velocità. La Matiz, con a bordo marito e moglie, si è capovolta su una fiancata mentre il conducente dell'auto scura è scappato. Sul posto i carabinieri, i cigil urbani e i medici del 118. Il tutto mentre in zona si teneva la gara podistica. È caccia all'auto pirata.