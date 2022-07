Pirati su due ruote a Giugliano, sequestri e multe per 20mila euro

Servizio straordinario di controllo a Giuglilano in Campania. Fermati ragazzi sfrecciano a bordo dei propri ciclomotori senza rispettare il codice della strada e garantire la sicurezza propria e degli altri. Spesso i centauri salgono anche sui marciapiedi e violano le aree pedonali come è emerso dagli accertamenti condotti dai carabinieri che hanno comminato sanzioni per 20 mila euro, sequestrato 7 tra moto e ritirato 4 carte di circolazione.