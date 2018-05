Piscinetta allestita al centro storico di Napoli, i turisti fotografano gli «scugnizzi»

Mercoledì 30 Maggio 2018, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 11:17

NAPOLI – Una piscina per bambini, a ridosso del Duomo di Napoli. Un gioco per i bimbi, ma che lascia riflettere sull’anarchia che vige al centro storico. I turisti incuriositi guardano, scattano fotografie, borbottano qualcosa nella loro lingua sorridendo nell'osservare quei bimbi che fanno il bagno.C’è chi giustifica, sottolineando il disagio di quei bimbi: «Negli occhi di quel bambino – dice Gampiero - vedo la sua piccola Acapulco. Non riesco a colpevolizzare le sue vacanze. Piuttosto ci tocca additare il Comune di Napoli per le famiglie meno abbienti e per i figli di quelle famiglie campi estivi e colonie marine».«Immagino i turisti - dice Andrea - che fotografano la piazza e che, tornati a casa, mostrano la foto agli amici. È tutto molto pittoresco. È per questo che essere napoletani è meraviglioso».