Venerdì 11 Maggio 2018, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 10:43

Tre piscine e sei spogliatoi: era una sorta di parco acquatico privo di ogni autorizzazione quello sequestrato dai carabinieri di Palma Campania. Nel corso di una serie di servizi contro l’abusivismo edilizio i militari hanno scoperto che in un complesso alberghiero e centro benessere, ai confini tra Sarno e Palma Campania, erano in corso lavori per la realizzazione di 3 piscine con tanto di scivoli e 6 cabine-spogliatoio. All’interno del complesso residenziale si trova un kartodromo molto noto, tra i più grandi d’Italia: nel 2013 ha ospitato anche Michael Schumacher, appassionato di go-kart. L’amministratore della società titolare del complesso è stato denunciato. Alle opere abusive sono stati apposti i sigilli, il resto della struttura è aperta e regolarmente funzionante .