Piscinola, ancora al buio il luogo dell'aggressione mortale al vigilante

Sabato 24 Marzo 2018, 22:51 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 22:51

È ancora guasto il lampione alla stazione di Piscinola della Linea 1 sotto il quale, il 3 marzo scorso, fu colpito a morte il vigilante Franco Della Corte. Nonostante i solleciti dei dipendenti, a più di 20 giorni dall’agguato, nessuno ha pensato di cambiare quella lampadina. E tutta l’area di sera è immersa nel buio più profondo. In quella stessa area dove Franco è stato aggredito alle spalle a colpi di bastone, poi rivelatisi letali, impedendogli, forse, si scorgere per tempo il pericolo.Quel lampione maledetto si trova sul ciglio della strada comunale, proprio sopra il cancello, sempre chiuso, che dà accesso all’area interna della stazione. È lì che la guardia giurata si è fermata con la sua vettura quella notte, durante la ronda. «In quell’angolo – raccontano i suoi colleghi – non esistono altre fonti di illuminazione. Quel lampione è stato ripetutamente vandalizzato da ignoti. Ogni volta che la luce viene ripristinata, viene rotto di nuovo. Non si sa chi sia. Le nostre segnalazioni per aggiustarlo, finora, non sono state ascoltate». Intanto, senza luci, la strada comunale davanti a quel cancello resta buia e isolata, un vicolo dell’orrore dove può accadere di tutto.