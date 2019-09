Napoli, Piscinola e Marianella nel degrado. La protesta delle mamme: «Amministratori locali intervenite»

Lunedì 9 Settembre 2019, 14:36

Via Aganoor è una strada appartenente all’ottava Municipalità ad alta densità popolare e con il plesso scolastico Aganoor Marconi. Un comitato di mamme si è riunito stamattina in una protesta per il degrado ritrovato davanti alla scuola oltre che per i rifiuti riversati sull’intera strada. Pattume ovunque, bidoni di plastica, rifiuti tossici.«Amministratori dell'ottava municipalità dove siete? – reclama una portavoce del comitato in protesta - I Consiglieri Municipali hanno l’obbligo di vivere il territorio a 360 gradi. Ma possibile che Piscinola e Marianella devono essere terra di nessuno?». Il richiamo, oltre che agli amministratori locali, è rivolto anche all'Ispettore Asia del distretto, in quanto ha obbligato a verificare e risolvere le problematiche legate all’ambiente.«Stamattina hanno riaperto le scuole – dichiara Anna, una portavoce del movimento di mamme - e le condizioni del marciapiede di via Aganoor che conducono all'istituto comprensivo Aganoor Marconi in Via Ramaglia a Marianella è indescrivibile. Abbiamo contattato anche il portavoce territoriale di Dema, Rosario Di Lorenzo, investendolo di queste problematiche, sperando in una soluzione immediata».