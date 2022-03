Piscinola, fermato inveisce contro i poliziotti: denunciato

Gli agenti nel transitare in via del Plebiscito a Piscinola hanno notato un gruppo di giovani che, alla loro vista, si sono separati per eludere il controllo.

I poliziotti li hanno raggiunti e identificati, quando uno di essi ha iniziato ad inveire contro di loro urlando per attirare l'attenzione dei passanti.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Torre del Greco, attacca motociclista con un bastone poi aggredisce... IL CASO Furto di giocattoli al cimitero di Casoria scatta l'indignazione... IL PROCESSO Napoli, bambino morto giù dal balcone: disposto il rito... LA SENTENZA Tony Colombo, la moglie Tina Rispoli assolta: «Nessun legame...

L'uomo, un 23enne napoletano con precedenti di polizia, nonostante i presenti tentassero di ostacolare l'intervento, non senza difficoltà, è stato bloccato e denunciato per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.