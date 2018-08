Domenica 5 Agosto 2018, 11:00

I carabinieri della Stazione di marianella sono intervenuti d’urgenza in un appartamento alla II traversa di via Janfolla, ove era stata segnalata una violenta lite in famiglia.All’interno dell’abitazione hanno trovato A. C., un 45enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. Era in evidente stato di ebbrezza alcolica.Ricostruendo l’accaduto è emerso che poco prima aveva messo a soqquadro le stanze della casa e danneggiato diverse suppellettili per poi prendere a inveire con atteggiamenti aggressivi e minacciosi contri genitori.L’uomo è stato quindi denunciato per maltrattamenti in famiglia e contestualmente gli è stata applicata la misura dell’allontanamento urgente dalla casa familiare.