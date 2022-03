Pista ciclabile sulla costiera di Giugliano: Cannavaro incontra il sindaco Pirozzi

A Giugliano l'incontro tra Fabio Cannavaro e il sindaco Nicola Pirozzi. Pirozzi, con una nutrita delegazione di consiglieri ed assessori, ha mostrato all'ex difensore del Napoli, campione del mondo con la Nazionale, i progetti che l’amministrazione ha messo in piedi per la zona costiera, con riferimento particolare proprio alla pista ciclabile che nascerà lungo la nuova circumlago.

Cannavaro aveva raccontato alcune settimane della sua passione per le due ruote e del suo rammarico per l’assenza di piste ciclabili lungo il litorale, con particolare riferimento ai comuni di Giugliano e Castel Volturno, dicendosi pronto ad incontrare i sindaci per parlarne. Un appello che il primo cittadino Nicola Pirozzi non ha lasciato cadere nel vuoto, invitando l’ex calciatore napoletano presso la sala Paliotto del Municipio.