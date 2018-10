Pistola giocattolo modificata: 23enne denunciato dalla polizia

Gli agenti di polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Crimine Campania hanno denunciato G.S., 23 anni, poiché in possesso di una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Nel corso del servizio, i poliziotti mentre transitavano in via Nuova Villa hanno notato due giovani, a bordo di uno scooter SH Honda che, vedendo l’auto con i colori della polizia, hanno tentato di eludere il controllo. Subito intercettati e fermati dagli agenti, sono stati identificati: entrambi avevano numerosi precedenti penali e di polizia. Lo stato di agitazione mostrato dai due ha indotto i poliziotti ad intensificare i controlli che sortivano un esito positivo poiché nella tasca del giubbino del passeggero trovavano una pistola giocattolo priva del tappo rosso, marca Volcanic modello V22, a tamburo con canna non occlusa e completa di caricatore a tamburo fornita di tre cartucce a salve e tre dardi inseriti nella camera di scoppio che ne avrebbero aumentato il potenziale offensivo. L’arma veniva sequestrata e il giovane denunciato in stato di libertà. Il conducente del motoveicolo sanzionato per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e revisione.

Martedì 16 Ottobre 2018, 11:45 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA