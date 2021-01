Pistola nascosta sotto lo scooter, arrestato 50enne ai domiciliari

Quando i poliziotti sono andati a controllare se stava rispettando gli arresti domiciliari lo hanno trovato in compagnia di un altro pregiudicato e, soprattutto, in possesso di una pistola con la matricola cancellata pronta a sparare, che nascondeva sotto la sella del suo scooter: gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato di Napoli hanno arrestato Massimo Vitale, 50enne napoletano, sottoposto agli arresti domiciliari per furto e ricettazione. L'uomo è accusato ora anche di detenzione e porto abusivo di arma e munizioni. L'arma, una semiautomatica con matricola abrasa, completa di caricatore con 5 cartucce calibro 7,65, è stata sequestrata.

