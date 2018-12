Venerdì 28 Dicembre 2018, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2018 12:36

Nell’ambito delle operazioni mirate al contrasto della vendita abusiva di fuochi d’artificio, disposte su tutto il territorio cittadino dal comandante della polizia municipale di Napoli generale Ciro Esposito, ieri sera il dirigente della unità operativa Soccavo-Pianura capitano Michele Esposito, mentre lasciava, a bordo di un’auto, il comando, a fine servizio, notava nei pressi della rotonda (ex coop) nel Rione Traiano due individui intenti a manipolare alcune scatole. L’ufficiale insospettito dallo strano movimento rallentava per accertarsi di cosa stesse accadendo. A quel punto i sospettati, resisi conto di essere osservati, sono scappati, lasciando a terra le scatole e un borsone. Il dirigente, che in quel momento si trovava da solo, chiedeva telefonicamente l’ausilio del suo vice Giovanni Esposito, il quale avendo lasciato da poco il servizio, tornava indietro e raggiungeva il comandante al rione Traiano.Nelle scatole rinvenute, trasportate velocemente presso il comando di sezione, vi erano fuochi d’artificio di ogni genere, comprese quelle ad effetto bomba. Ma il fatto più sorprendente, è stato scoprire che nella borsa abbandonata vi erano custoditi una pistola calibro nove, modificata a salve (con la canna otturata), ma facilmente riadattabile ad arma letale; due caricatori con pallottole calibro 7.65; n.12 proiettili 38 speciale; n. 9 proiettili 357 magnum; n. 20 proiettili 9x21; n. 25 proiettili 7.65, e alcuni colpi a salve. Sono in corso le indagine.