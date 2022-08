Pistola ritrovata in una scuola, sequestrata droga nell'area vesuviana

Pistola ritrovata in una scuola nell'area vesuviana. E non solo. A Ercolano i carabinieri hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio e guida senza patente un 22enne, fermato a bordo di un’utilitaria. Perquisito, è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish suddivisi in 5 involucri e della somma in contanti di 305 euro ritenuta provento del reato.

Durante le operazioni i militari hanno anche trovato un castello di una pistola Beretta: parte dell’arma era stata nascosta in una cavità ricavata all’interno dell’istituto comprensivo Maiuri. In serata, invece, a Torre del Greco hanno denunciato per porto abusivo d’arma un 21enne, trovato in possesso di una pistola a salve senza il tappo rosso e di 23 munizioni. Nelle sue tasche anche una dose di hashish che gli è costata la segnalazione alla Prefettura.