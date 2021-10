Pistole e droga nel garage, napoletano arrestato

Uscito dal garage, non si è fermato all'alt. Ed è finito in manette. Ad arrestare il 42enne napoletano gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca che hanno eseguito una perquisizione in un box in via Giolitti. Lì hanno rinvenuto, all’interno di due grandi cassonetti usati per la raccolta di rifiuti, 85 panetti di hashish del peso di circa 70 chili, panetti della stessa sostanza per altri 32 chili custoditi in una borsa per le consegne a domicilio e 8 chili messi in un trolley. Più 745 grammi circa di cocaina in uno zaino, 4 buste contenenti 4,2 chili di marijuana all’interno di un frigorifero a pozzetto e diverso materiale per il confezionamento della droga. Non solo: in un borsone i poliziotti hanno sequestrato tre revolver calibro 38, quattro pistole semiautomatiche e una a salve, tutte con matricola abrasa, e 90 cartucce di diverso calibro.

